Fasslabend ist Präsident der Österreichisch-Arabischen Handelskammer

Der frühere Minister Werner Fasslabend wurde am Dienstag im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung und Aufsichtsratssitzung zum neuen Präsidenten der Österreichisch-Arabischen Handelskammer gewählt, wie die Kammer am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Damit tritt Fasslabend die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Ex-OMV-Chefs Richard Schenz in diesem Amt an, der diese Position seit 2010 innehatte.

An den hybriden Sitzungen beteiligten sich Repräsentanten der Arabischen Liga, der Generalunion der arabischen Kammern, zahlreiche Präsidenten arabischer Handelskammern, hochrangige Mitglieder des Aufsichtsrats, und auch alle arabischen Botschaften in Österreich teil.

fel/kre