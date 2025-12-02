02.12.2025 11:14:38

Fast 17 Millionen: Teilzeitbeschäftigung in Deutschland steigt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Teilzeitbeschäftigung in Deutschland steigt auf hohem Niveau noch an. Im dritten Quartal erhöhte sich die Zahl der in Teilzeit Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1 Prozent auf 16,96 Millionen, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ging dagegen um 0,7 Prozent auf 25,37 Millionen zurück.

Damit erreichte die Teilzeitquote laut IAB mit 40,1 Prozent den höchsten Wert in einem dritten Quartal. Bereits im zweiten Quartal 2025 hatte die Teilzeitquote diesen Rekordwert erreicht. Ein Grund für die hohe Teilzeitquote ist nach IAB-Angaben, dass die Beschäftigung in Brachen mit hohem Teilzeitanteil wie Pflege oder Erziehung zugenommen hat.

Die Zahl der Erwerbstätigen blieb dem IAB zufolge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 46 Millionen in etwa gleich, nahm aber saison- und kalenderbereinigt im Vergleich zum zweiten Quartal leicht ab. "Die Flaute im deutschen Arbeitsmarkt hält weiter an: Aufwärts geht es nur bei Nebenjobs und Teilzeitquote", sagte IAB-Experte Enzo Weber. So erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten mit Nebenjob im dritten Quartal um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf circa 4,72 Millionen./igl/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

ATX unsicher -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Während sich der heimische Aktienmarkt im Verlauf etwas verunsichert zeigt, kann der DAX am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
