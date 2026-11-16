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16.11.2026 06:31:29
Fast Accounting gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fast Accounting lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 5,09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 702,4 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 597,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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