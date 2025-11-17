|
17.11.2025 06:31:29
Fast Accounting gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Fast Accounting lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fast Accounting 5,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Fast Accounting mit einem Umsatz von insgesamt 597,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 32,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
