Fast Accounting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fast Accounting hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 7,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 662,0 Millionen JPY – ein Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fast Accounting 545,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at