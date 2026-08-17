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17.08.2026 06:31:29
Fast Accounting stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fast Accounting hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,67 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fast Accounting ein EPS von 2,45 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 636,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 571,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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