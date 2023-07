Fast die Hälfte der nach Deutschland geflüchteten Ukrainer will bleiben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Fast die Hälfte der seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine nach Deutschland geflüchteten Menschen will längerfristig bleiben. Das ist das Ergebnis einer Befragung für eine Studie, an der das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) mitgearbeitet hat. Seit Ausbrauch des Krieges Ende Februar 2022 haben sich die Lebensbedingungen und Teilhabechancen dieser Geflüchteten in Deutschland verbessert, so das Fazit der Studie.

Zu Beginn des Jahres 2023 besuchte der Umfrage zufolge die Mehrheit von ihnen einen Sprach- oder Integrationskurs oder hat diesen bereits abgeschlossen. Fast vier von fünf geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer leben in einer privaten Wohnung oder einem Haus.

Der Anteil der erwerbstätigen Geflüchteten ist zwischen Spätsommer 2022 und Jahresbeginn 2023 leicht gestiegen und erreichte zuletzt 18 Prozent. Unter den nicht erwerbstätigen Geflüchteten besteht ein hohes Interesse, eine Arbeit aufzunehmen. Laut Umfrage wollen 81 Prozent möglichst sofort oder innerhalb des kommenden Jahres eine Arbeit aufnehmen.

"Das Zwischenfazit ist durchaus ermutigend - die gesellschaftliche Teilhabe hat zuletzt deutliche Fortschritte gemacht", erklärte Markus Grabka vom DIW Berlin. Yuliya Kosyakova vom ebenfalls an der Studie beteiligten Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg betonte allerdings, dass dies kein Selbstläufer sei. "Die Geflüchteten benötigen Planungssicherheit, ob sie sich in Deutschland langfristig aufhalten dürfen - auch wenn der Krieg beendet sein wird. Gerade für den Deutscherwerb und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sind die Perspektiven enorm wichtig", sagte Kosyakova.

Derzeit ist das Aufenthaltsrecht für Ukrainerinnen und Ukrainer bis März 2024 befristet. Es ist nicht klar, ob und wie lange die Frist verlängert wird. Trotz dieser Unklarheit beabsichtigt laut Studie zu Beginn dieses Jahres mit 44 Prozent fast die Hälfte der Geflüchteten längerfristig - also zumindest noch einige Jahre oder sogar für immer - in Deutschland zu bleiben. Gegenüber der vorherigen Befragung vom Spätsommer 2022 seien das 5 Prozentpunkte mehr.

Von den 71 Prozent derjenigen Personen, die nicht für immer in Deutschland bleiben möchten, planen 38 Prozent, nach Kriegsende in die Ukraine zurückzukehren, weitere 30 Prozent wollen einen engen Kontakt nach Deutschland halten und zumindest zeitweise hier leben. Eine große Rolle für die Bleibeabsichten spielen die familiäre Situation und die soziale Integration.

Die Studie ist ein gemeinsames Forschungsprojekt des IAB, des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sowie des DIW Berlin.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2023 07:09 ET (11:09 GMT)