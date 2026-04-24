Fast Ejendom Danmark A-S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fast Ejendom Danmark A-S hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,74 DKK gegenüber 13,83 DKK im Vorjahresquartal.

Fast Ejendom Danmark A-S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,9 Millionen DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,5 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at