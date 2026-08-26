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26.08.2026 06:31:28
Fast Ejendom Danmark A-S vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Fast Ejendom Danmark A-S hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,13 DKK. Im Vorjahresviertel waren 11,44 DKK je Aktie erzielt worden.
Fast Ejendom Danmark A-S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,9 Millionen DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,6 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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