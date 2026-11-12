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12.11.2026 06:31:28
Fast Finance Pay hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Fast Finance Pay hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fast Finance Pay 0,020 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Fast Finance Pay im vergangenen Quartal 3,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fast Finance Pay 3,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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