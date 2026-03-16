Fast Finance Pay: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fast Finance Pay hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 2,9 Millionen USD gegenüber 2,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Umsatz lag bei 11,27 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,43 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at