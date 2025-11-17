Fast Fitness Japan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fast Fitness Japan lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fast Fitness Japan ein EPS von 27,80 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fast Fitness Japan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at