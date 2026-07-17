17.07.2026 08:00:00

Fast jede zweite mittelständische Firma braucht Nachfolger bis 2030

Knapp jede zweite kleine oder mittelständische Firma in Österreich (45 Prozent) braucht bis 2030 eine Nachfolgelösung. Betroffen sind vor allem Betriebe in Oberösterreich und Salzburg. Die klassische Übergabe an die nächste Generation in der Familie wird dabei zunehmend seltener: 40 Prozent der Unternehmen plant bereits eine Übernahme durch einen Verkauf an Investoren oder durch das Management oder Mitarbeiter.

Das geht aus einer Umfrage des Gläubigerschützers Creditreform und des Beratungsunternehmens CH Consult unter 1.400 Unternehmen aus dem Mittelstand hervor. "Die erfolgreiche Unternehmensnachfolge entscheidet nicht nur über die Zukunft einzelner Betriebe. Sie sichert Arbeitsplätze, erhält Know-how und stärkt regionale Wirtschaftsstrukturen.", sagte Creditreform-Geschäftsleiter Gerhard Weinhofer laut Aussendung. Eine gescheiterte Nachfolge bedeute dagegen einen Verlust von Wertschöpfung und unternehmerischer Substanz.

Positiv ist laut der Studie aber, dass auch die Zahl der potenziellen Käufer zunimmt. 34 Prozent der befragten Unternehmer könnten sich vorstellen, ein anderes Unternehmen im Rahmen einer Nachfolge zu übernehmen.

bel/stf

WEB https://www.creditreform.at

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