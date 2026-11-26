Beim Finanzwissen der Österreicherinnen und Österreicher gibt es immer noch Luft nach oben. Laut einer von der bank99 in Auftrag gegebenen Umfrage unter 1.500 Personen schätzen zwar gut zwei Drittel (68 Prozent) ihr Geschick im Umgang mit Geld - rund ums Sparen, Investieren und Haushaltsbudget - als gut ein, das tatsächliche Wissen über Finanzthemen bewerten dagegen nur 39 Prozent als gut bzw. sehr gut. Jeder Zweite (49 Prozent) empfindet Finanzthemen als zu komplex.

Diese Wahrnehmung tritt häufiger bei Frauen (54 Prozent), Personen ohne Matura (52 Prozent) sowie Menschen mit geringerem Haushaltseinkommen (63 Prozent) auf. Insgesamt glauben 46 Prozent, dass mehr Finanzwissen vorteilhaft für sie wäre, vor allem Jugendliche bis 19 Jahren stimmen dem breit (70 Prozent) zu.

Dementsprechend ist auch der Wunsch nach mehr Bildungsangeboten groß. Acht von zehn Befragten wünschen sich mehr Finanzbildung in Schulen. 61 Prozent wünschen sich Angebote speziell für Frauen. Ein kostenloses Finanzseminar würden 41 Prozent in Anspruch nehmen. Für die Umfrage wurden heuer 1.500 Personen in Österreich im Alter zwischen 14 und 75 Jahren vom Marktforscher Marketagent befragt.

bel/kre

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