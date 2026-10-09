Fast Retailing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fast Retailing hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fast Retailing ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Fast Retailing 5,59 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,13 USD beziffert, während im Vorjahr 0,950 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fast Retailing in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,30 Milliarden USD im Vergleich zu 22,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at