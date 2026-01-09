Fast Retailing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fast Retailing äußerte sich am 08.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 480,55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 430,19 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1 027,75 Milliarden JPY gegenüber 895,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at