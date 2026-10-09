Fast Retailing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fast Retailing hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43,83 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,00 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,880 HKD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,740 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 197,64 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 178,19 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at