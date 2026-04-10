Fast Retailing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fast Retailing hat am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 429,70 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fast Retailing ein EPS von 331,19 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 027,48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 895,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at