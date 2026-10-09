Fast Retailing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fast Retailing hat am 08.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 379,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 306,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 898,21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 783,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1768,08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Fast Retailing ein EPS von 1411,44 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fast Retailing mit einem Umsatz von insgesamt 3 963,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3 400,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at