Fast Retailing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fast Retailing ließ sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fast Retailing die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 478,37 JPY gegenüber 343,98 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fast Retailing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 009,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 826,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at