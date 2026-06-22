CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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22.06.2026 21:03:19
Fast-track border checks, return centers, 'mandatory solidarity': What the EU’s new asylum rules could change — and what they may not.
Germany aims to further reduce the number of new asylum seekers. The reformed EU asylum law (CEAS) came into effect on Friday, but experts say it is unlikely to achieve all it sets out to do.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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