Fastenal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fastenal gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fastenal 2,46 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at