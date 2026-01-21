|
21.01.2026 06:31:28
Fastenal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fastenal gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8,20 Milliarden USD gegenüber 7,55 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!