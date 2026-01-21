Fastenal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fastenal gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8,20 Milliarden USD gegenüber 7,55 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at