Fastenal Company Stock Falls 6% Despite Higher Q1 Earnings

(RTTNews) - Fastenal Company (FAST) shares declined 6.55 percent to $45.95, down $3.22 on Monday, even as the company reported higher first-quarter earnings compared to the same period last year.

The stock is currently trading at $45.95, below its previous close of $49.17 on the Nasdaq. It opened at $48.97 and has traded in a range of $45.99 to $49.00 during the session, with volume reaching 5.83 million shares versus an average of 8.68 million shares.

Fastenal reported net income of $339.8 million, or $0.30 per share, up from $298.7 million, or $0.26 per share, a year earlier. Revenue rose 12.8% to $2.20 billion from $1.95 billion. The 52-week range for the stock is $38.97 to $50.63.