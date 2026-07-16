Fastenal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fastenal veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,74 Prozent auf 2,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at