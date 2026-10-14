Fasteps: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fasteps hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Fasteps hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,040 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,65 Prozent zurück. Hier wurden 52,9 Millionen JPY gegenüber 60,6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at