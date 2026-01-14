|
Fasteps stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fasteps präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -2,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Fasteps hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,2 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 63,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
