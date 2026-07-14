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14.07.2026 06:31:29
Fasteps vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Fasteps hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,30 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,39 Prozent auf 56,6 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fasteps 76,9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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