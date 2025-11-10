Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 SEK, nach -0,240 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B im vergangenen Quartal 194,2 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 199,4 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at