Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 SEK, nach 0,400 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,43 Prozent auf 207,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 210,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at