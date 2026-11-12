Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,66 SEK. Im letzten Jahr hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B einen Gewinn von 0,440 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 207,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 194,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at