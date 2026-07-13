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13.07.2026 06:31:29
Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,17 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 SEK in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent auf 211,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 191,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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