30.10.2025 06:31:28
Fastighets Balder Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fastighets Balder Registered B ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fastighets Balder Registered B die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,250 SEK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,45 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 3,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Experten hatten einen Gewinn von 1,45 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,44 Milliarden SEK erwartet.
