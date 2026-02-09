09.02.2026 06:31:29

Fastighets Balder Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fastighets Balder Registered B hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,49 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,27 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent auf 3,45 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,33 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,27 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,45 Milliarden SEK erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,41 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 3,15 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 13,72 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Fastighets Balder Registered B 12,88 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,92 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 13,76 Milliarden SEK erwartet.

