Fastighets Balder Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Fastighets Balder Registered B hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,63 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,46 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,42 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at