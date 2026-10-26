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26.10.2026 06:31:29
Fastighets Balder Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fastighets Balder Registered B präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,36 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fastighets Balder Registered B 1,93 SEK je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Fastighets Balder Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,74 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,28 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,64 Milliarden SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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