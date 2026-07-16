Fastighets Balder Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fastighets Balder Registered B hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 SEK, nach 0,840 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 3,57 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,41 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at