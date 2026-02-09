09.02.2026 06:31:29

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,15 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 253,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 181,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,66 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 896,00 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 684,00 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,75 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 893,50 Millionen SEK gelegen.

