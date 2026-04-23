Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fastighetsbolaget Emilshus Registered B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 271,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B 203,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at