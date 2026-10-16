Fastighetsbolaget Emilshus Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B 1,32 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,44 Prozent auf 286,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at