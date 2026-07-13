Fastighetsbolaget Emilshus Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 274,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 213,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at