Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
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29.09.2026 07:05:44
Fastly CEO Sells Over 50,000 Shares for $1.3 Million After the Stock's 222% One-Year Return
Charles Lacey "Kip" Compton III, Chief Executive Officer of Fastly, Inc. (NASDAQ:FSLY), sold 50,392 shares of the company on September 14, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($24.93); post-transaction value based on September 14, 2026 market close ($24.86).
Fastly is a specialized edge cloud infrastructure provider with TTM revenues of $687.2 million, positioning it as a significant player in the growing edge computing segment. The company's platform addresses the critical need for distributed computing capabilities that reduce latency and improve application performance across global networks. With a presence across major geographic regions, Fastly competes on the basis of its specialized edge computing expertise and developer-friendly platform architecture.
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