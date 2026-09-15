Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
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15.09.2026 13:00:02
Fastly CTO Artur Bergman Sells 8,960 Shares for $203,571
Artur Bergman, Chief Technology Officer of Fastly, Inc. (NASDAQ:FSLY), disclosed a sale of 8,960 shares of Class A Common Stock on September 9, 2026. SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($22.72); post-transaction value based on Sept. 09, 2026 market close ($22.71).
Fastly operates a specialized edge cloud infrastructure platform serving global enterprises with a market capitalization of $3.6 billion and TTM revenue of $687.2 million. The company differentiates itself through its highly customizable edge computing architecture, enabling customers to deploy applications and security services closer to end-users for reduced latency and enhanced performance. With 1,140 employees and presence across major geographic markets, Fastly competes in the infrastructure software segment by offering developers and enterprises a differentiated alternative to traditional content delivery networks through its purpose-built edge cloud platform.
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