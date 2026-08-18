Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
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18.08.2026 14:43:01
Fastly Director Paula Loop Sells 7,332 Shares at $30
Paula Loop, Director at Fastly, Inc. (NASDAQ:FSLY), sold 7,332 shares of Class A Common Stock on Aug. 12, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($30.00); post-transaction value based on Aug. 12, 2026, market close ($28.53).Fastly is a specialized edge cloud infrastructure provider with a market capitalization of $4.7 billion and TTM revenue of $687 million, positioning it as a significant player in the application delivery and edge computing segment. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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