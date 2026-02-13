|
Fastly hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Fastly hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Fastly mit einem Umsatz von insgesamt 172,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,78 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,830 USD. Im Vorjahr waren -1,140 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Fastly in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 624,02 Millionen USD im Vergleich zu 543,68 Millionen USD im Vorjahr.
