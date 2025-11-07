Fastly öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fastly lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 137,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at