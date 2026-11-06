Fastly präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fastly hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 190,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at