Fastly: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fastly hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fastly ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fastly 173,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at