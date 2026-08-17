Fastned-Aktie steigt zweistellig - Analyst sieht Rückkehr zu 2021er-Niveau

Die Aktien von Fastned haben am Montag mit gut 10 Prozent Kursplus an der EURONEXT mit 41,75 Euro einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2023 erreicht.

Zuletzt notierten sie in Amsterdam mit einem Kursplus von 9,01 Prozent bei 41,15 Euro. Die Papiere des Anbieters von Schnellladestationen für E-Autos haben sich 2026 damit nun verdoppelt.

Analyst Thijs Berkelder vom Oddo-BHF-Kooperationspartner ABN Amro traut den Fastned-Aktien mit seinem neuen Kursziel von 60 Euro jedoch noch deutlich mehr zu. Damit würden sie nämlich auf ihr Niveau von 2021 zurückkehren. Ihren Rekord hatten sie damals bei 111 Euro erzielt.

Berkelder kam mit einer Menge Optimismus aus der Analystenkonferenz nach der Halbjahresbilanz. Quintessenz sei, dass das Wachstum wieder anzieht, so der Experte. Bis Jahresende sollten 2026 dann insgesamt 70 bis 100 neue Ladestationen in Betrieb genommen worden sein. 2027 starte dann eine Mega-Station in London.

Die Aktie ist aus Sicht von Berkelder ein "must have" für Anleger mit Weitsicht.

/ag/mis

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AMSTERDAM (dpa-AFX Broker)