Fastned B.V. Depositary Receipt 1 Shs Aktie

Fastned B.V. Depositary Receipt 1 Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMA5 / ISIN: NL0013654809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Im Aufwind 17.08.2026 11:14:39

Fastned-Aktie steigt zweistellig - Analyst sieht Rückkehr zu 2021er-Niveau

Fastned-Aktie steigt zweistellig - Analyst sieht Rückkehr zu 2021er-Niveau

Die Aktien von Fastned haben am Montag mit gut 10 Prozent Kursplus an der EURONEXT mit 41,75 Euro einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2023 erreicht.

Zuletzt notierten sie in Amsterdam mit einem Kursplus von 9,01 Prozent bei 41,15 Euro. Die Papiere des Anbieters von Schnellladestationen für E-Autos haben sich 2026 damit nun verdoppelt.

Analyst Thijs Berkelder vom Oddo-BHF-Kooperationspartner ABN Amro traut den Fastned-Aktien mit seinem neuen Kursziel von 60 Euro jedoch noch deutlich mehr zu. Damit würden sie nämlich auf ihr Niveau von 2021 zurückkehren. Ihren Rekord hatten sie damals bei 111 Euro erzielt.

Berkelder kam mit einer Menge Optimismus aus der Analystenkonferenz nach der Halbjahresbilanz. Quintessenz sei, dass das Wachstum wieder anzieht, so der Experte. Bis Jahresende sollten 2026 dann insgesamt 70 bis 100 neue Ladestationen in Betrieb genommen worden sein. 2027 starte dann eine Mega-Station in London.

Die Aktie ist aus Sicht von Berkelder ein "must have" für Anleger mit Weitsicht.

/ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

AMSTERDAM (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Blick: Milliarden-Deal mit SoftBank-Tochter SB Energy voraus?

Bildquelle: Golden Dayz / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fastned B.V. Depositary Receipt 1 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Fastned B.V. Depositary Receipt 1 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fastned B.V. Depositary Receipt 1 Shs 38,00 0,66% Fastned B.V. Depositary Receipt 1 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen