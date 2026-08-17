Fastned B.V. Depositary Receipt 1 Shs Aktie
WKN DE: A2PMA5 / ISIN: NL0013654809
|Im Aufwind
|
17.08.2026 11:14:39
Fastned-Aktie steigt zweistellig - Analyst sieht Rückkehr zu 2021er-Niveau
Analyst Thijs Berkelder vom Oddo-BHF-Kooperationspartner ABN Amro traut den Fastned-Aktien mit seinem neuen Kursziel von 60 Euro jedoch noch deutlich mehr zu. Damit würden sie nämlich auf ihr Niveau von 2021 zurückkehren. Ihren Rekord hatten sie damals bei 111 Euro erzielt.
Berkelder kam mit einer Menge Optimismus aus der Analystenkonferenz nach der Halbjahresbilanz. Quintessenz sei, dass das Wachstum wieder anzieht, so der Experte. Bis Jahresende sollten 2026 dann insgesamt 70 bis 100 neue Ladestationen in Betrieb genommen worden sein. 2027 starte dann eine Mega-Station in London.
Die Aktie ist aus Sicht von Berkelder ein "must have" für Anleger mit Weitsicht.
/ag/mis
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