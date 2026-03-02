Fastout Int AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fastout Int AB hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 SEK. Im Vorjahr waren 0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fastout Int AB mit einem Umsatz von insgesamt 4,51 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,33 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1266,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at